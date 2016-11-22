Вам понадобится
- - мука – 160 г;
- - сахар – 250 г;
- - яйца – 3 шт.;
- - яблоки – 500 г;
- - лимонный сок;
- - ванилин;
- - сахарная пудра для присыпки.
Инструкция
1
Яблоки промываем, очищаем от кожицы, удаляем сердцевину с семенами. Нарезаем тонкими ломтиками или соломкой. Затем складываем их в кастрюлю, поливаем лимонным соком и посыпаем примерно 50 граммами сахарного песка. Если лимонного сока нет, то можно обойтись и без него.
2
Яйца тщательно промываем. Отделяем желтки от белков. Желтки растираем с сахаром и взбиваем до тех пор, пока объем не увеличится примерно в 2,5-3 раза. В отдельной миске взбиваем белки до образования густой устойчивой пены.
3
Муку просеиваем в большую миску, добавляем ванилин. Выливаем взбитые желтки и пару ложек белковой массы. Тщательно перемешиваем. Затем вводим оставшуюся часть взбитых белков и очень аккуратно – так, чтобы они не осели, – перемешиваем тесто до однородной массы.
4
Разогреваем духовку до 200 градусов. Форму для выпекания выстилаем пекарской бумагой или смазываем сливочным маслом, присыпав сверху мукой. В подготовленные яблоки вливаем пару ложек теста, размешиваем и выливаем в форму. Сверху равномерно распределяем оставшееся тесто.
5
Ставим пирог в духовку. Время выпекания зависит от особенностей каждой духовки - от 20 минут. Проверить готовность теста можно зубочисткой или спичкой: если при протыкании теста на ней не останется следов теста – значит, пирог пропекся. Готовый яблочный пирог переворачиваем на блюдо и посыпаем сахарной пудрой.
Обратите внимание
В яблочную начинку можно добавить корицу по вкусу.
Полезный совет
Пирог можно также посыпать орехами и кусочками свежих фруктов.