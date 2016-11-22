Вам понадобится - мука – 160 г;

- сахар – 250 г;

- яйца – 3 шт.;

- яблоки – 500 г;

- лимонный сок;

- ванилин;

- сахарная пудра для присыпки.



Инструкция

1 Яблоки промываем, очищаем от кожицы, удаляем сердцевину с семенами. Нарезаем тонкими ломтиками или соломкой. Затем складываем их в кастрюлю, поливаем лимонным соком и посыпаем примерно 50 граммами сахарного песка. Если лимонного сока нет, то можно обойтись и без него.

2 Яйца тщательно промываем. Отделяем желтки от белков. Желтки растираем с сахаром и взбиваем до тех пор, пока объем не увеличится примерно в 2,5-3 раза. В отдельной миске взбиваем белки до образования густой устойчивой пены.

3 Муку просеиваем в большую миску, добавляем ванилин. Выливаем взбитые желтки и пару ложек белковой массы. Тщательно перемешиваем. Затем вводим оставшуюся часть взбитых белков и очень аккуратно – так, чтобы они не осели, – перемешиваем тесто до однородной массы.

4 Разогреваем духовку до 200 градусов. Форму для выпекания выстилаем пекарской бумагой или смазываем сливочным маслом, присыпав сверху мукой. В подготовленные яблоки вливаем пару ложек теста, размешиваем и выливаем в форму. Сверху равномерно распределяем оставшееся тесто.